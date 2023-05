Vacinação contra Influenza está aberta para toda a população a partir de 6 meses de idade

O Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunizações, ampliou a oferta da vacina contra a Influenza para todas as pessoas não vacinadas a partir de 6 meses de idade.

Dessa forma, a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) orienta a população do Rio Grande do Norte a procurar a unidade de saúde mais próxima, para atualizar sua proteção contra a gripe.

Essa medida, viabilizada pela existência de estoque suficiente de doses, busca combater o aumento de internações decorrentes de infecções respiratórias, bem como diminuir atendimentos ambulatoriais.

A vacinação representa uma importante ferramenta de prevenção, sobretudo nesse período de outono e inverno, quando as doenças de transmissão respiratória são mais frequentes e as pessoas passam mais tempo em ambientes fechados e confinados, com pouca ou nenhuma ventilação natural.

Embora pessoas de todas as idades sejam suscetíveis ao vírus Influenza, alguns grupos são mais vulneráveis a desenvolver complicações em decorrência da doença.

Nesse sentido, destacam-se as gestantes, puérperas, adultos com mais de 60 anos, crianças com menos de cinco anos e indivíduos com comorbidades ou condições clínicas especiais, especialmente cardiorrespiratórias, obesidade, diabetes, imunossupressão, entre outros.

Dia D de vacinação

20 de maio será o Dia D de multivacinação, com a oferta das vacinas influenza, bivalente (contra a covid-19) e febre amarela. A data é uma estratégia de reforçar as ações das campanhas, intensificando o incentivo à busca da proteção pela população.