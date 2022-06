Vacinação da Influenza para população geral começa neste sábado

Seguindo recomendação do Ministério da Saúde (MS), através da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), a Secretaria Municipal de Mossoró inicia neste sábado (25) a vacinação para a população em geral contra a Influenza. O objetivo da mobilização é prevenir o surgimento de complicações decorrentes da doença, impedir possível pressão sobre o sistema de saúde e óbitos.

Neste final de semana, a segunda maior cidade do Rio Grande do Norte contará com três pontos de vacinação, tanto para a gripe como para a Covid-19. Os três pontos estarão abertos no sábado (25) e domingo (26).

Abrem as Unidades Básicas de Saúde Maria Soares, localizada ao lado da Unidade de Pronto Atendimento do Alto de São Manoel, e Chico Costa, vizinho à UPA do Santo Antônio, além do Partage Shopping Mossoró. Nas UBS’s o horário de funcionamento é das 8h às 16h, tanto no sábado como no domingo. Já no shopping será no sábado das 10h às 18h e no domingo das 11h às 18h.

A última atualização do setor de Imunizações do município mostra que foram vacinados até o momento 39.053 pessoas dos grupos prioritários. Deste total de imunizados, 5.503 são de crianças de seis meses a menores de 5 anos de idade.

A estimativa da Secretaria de Saúde é que o público-alvo é composto por 106.188 pessoas, sendo 16.788 crianças na faixa etária de seis meses a menores de 5 anos.

GRUPOS PRIORITÁRIOS

Até esta sexta-feira (24) os pontos de vacinação atendiam exclusivamente pessoas que pertencem ao público-alvo da campanha, entre crianças de seis meses a menores de cinco anos, trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas, indígenas e idosos.

Quem faz parte do público-alvo e ainda não se imunizou, também poderá se vacinar após a ampliação da campanha. Para tomar o imunizante da gripe, basta ir a qualquer posto de vacinação.

A campanha nacional de imunização contra a influenza começou no dia 4 de abril. O Rio Grande do Norte espera vacinar 1.275.043 pessoas pertencentes aos grupos prioritários para influenza.

DIA D

A Secretaria Estadual de Saúde comunicou que distribuirá 120 mil doses da vacina contra a Influenza e 100 mil doses dos imunizantes contra a Covid-19, para a realização do Dia D de vacinação em todo o território potiguar hoje (25). A medida é para que a população complete seu esquema vacinal contra o novo coronavírus.

“A Sesap reforça a importância da necessidade das doses de reforço. Por isso estaremos chamando a população através da ampliação dos horários no dia D e outras estratégias fundamentais como a vacinação nas escolas através do projeto Minha Escola Nota 10. Os óbitos que temos no estado são, em sua maioria, de pessoas que não reforçaram sua vacinação. Por isso é preciso que a população esteja protegida”, reflete a coordenadora de Vigilância em Saúde da Sesap, Kelly Lima.

DOSES APLICADAS

Monitoramento do RN Mais Vacina, portal que acompanha em tempo real a vacinação contra a Influenza em todo o território potiguar, mostra que o Rio Grande do Norte ultrapassou as 540 mil doses aplicadas contra a doença na atual campanha nacional de imunização contra a gripe.

Até o fechamento desta edição, o RN contabilizava o total de 541.786 pessoas vacinadas com a primeira, segunda ou única. Este número representava 70% do público-alvo da campanha, que está em 853.015 pessoas. Deste total, 506.364 são de dose única, 31.012 de 1ª dose e 4.410 de segundas dose.

A ferramenta apontava ainda que a quantidade de doses distribuídas chegava a 1.024.100 unidades para os 167 municípios potiguares.