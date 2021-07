Vacinação Imunização: Secretaria de Saúde Informa

A Secretaria Municipal de Saúde comunica que neste sábado, dia 31 de julho das 7:30 às 17:00hs, estará com suas salas de vacina das unidades de saúde do centro, vila maria, salina da cruz e baixa do meio para aplicação exclusivamente da segunda dose da vacina oxford.

Deverão comparecer nestas unidades de saúde as pessoas que tomaram a vacina da oxford no mês de abril até o dia 14 de maio.

A aplicação da primeira dose voltará a partir desta segunda-feira com o público alvo a partir dos 34 anos de idade.