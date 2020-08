Vai dar Jacaré no jogo do bicho em Guamaré

Enquanto não sai a fumaça clara do MDB, uma única certeza que já temos: vai dar jacaré no jogo do bicho nas terras do ouro negro.

Hélio de seu Mundinho e o Prefeito Adriano Diógenes, estão mais unidos do que nunca, e o anúncio oficial da chapa governista acontecerá nas próximas 48 horas.

A ansiedade ainda é grande no cenário político, mas como diz o ditado popular: “Cautela e canja de galinha nunca fizeram mal a ninguém”.

Que rufem os tambores e que soem os clarins, que o anuncio oficial da chapa do governo tá chegando!

