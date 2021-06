Vai ter Arraiá em Guamaré sim senhô!

Pode preparar a comida típica e arrastar o sofá de sala na próxima segunda-feira (28), ás 19:30h, pois a prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Turismo, vai levar até a sua casa o Arraiá Online Junino do município.

O evento contará com apresentação de Flávia Irineu e Antony D Luka. As atrações ficam por conta dos artistas: Ivan Gomes, Elias do Raio-X, e Edson Chuva.

Respeitando as medidas impostas pela pandemia da Covid-19, não haverá público presencial, mas a live da festa vai ser transmitida pela as redes sociais da Prefeitura de Guamaré.

Será imperdível!