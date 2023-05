Vai ter clássico Fla-Flu pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2023

Por Redação do ge — Rio de Janeiro

A CBF definiu em sorteio nesta terça-feira os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2023. Em seguida haverá o sorteio dos mandos de campo.

Os jogos serão disputados nas semanas de 17 e 31 de maio. Depois das oitavas de final, a CBF vai realizar um novo sorteio, que definirá os confrontos das quartas de final e o chaveamento até a decisão.

Veja os confrontos:

América-MG x Internacional *

Sport x São Paulo *

Athletico-PR x Botafogo *

Fluminense x Flamengo *

Santos x Bahia *

Palmeiras x Fortaleza *

Atlético-MG x Corinthians *

Grêmio x Cruzeiro *

* Decide em casa

Premiação

Entre os 16 times que seguem na competição, 15 estão na Série A. Apenas o Sport disputa a Série B este ano. Os classificados para as quartas de final irão receber uma premiação de R$ 4,3 milhões.

A CBF irá distribuir uma premiação recorde na Copa do Brasil 2023. Serão R$ 420 milhões divididos entre a primeira fase até a final. O campeão leva R$ 70 milhões e o vice R$ 30 milhões, sem contar o valor acumulado das outras fases.

Uma mudança significativa foi no critério de premiação aos clubes, que agora passarão a ganhar de acordo com a divisão do Campeonato Brasileiro que disputam. Os clubes sem divisão nacional receberão o mesmo valor do pote dos clubes das Séries C e D.