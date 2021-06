Vai um doce de coco para quem adivinhar o prato principal do aniversário do vereador Leandro Felix

No último final de semana quem brindou nova idade, reunindo a família, poucos amigos e aliados políticos foi o vereador Leandro Felix (MDB), em momento com direito a bolo de parabéns, refrigerante e muitos doces.

E por falar em doces…

Depois dos parabéns, veio o prato principal do cardápio: a politica apurada e apimentada deu o tom dos papos na varanda do vereador-empresário!

Mas o que chamou mesmo atenção na festa reservada e sem aglomeração foi a presença de alguns políticos, que outrora tinham ou têm ainda projetos diferentes ao projeto do grupo político do dono da casa.

O encontro aconteceu no assentamento Nova Esperança, bem próximo a Baixa do Meio e a boa prosa com a presença de políticos da situação e da oposição terminou somente quando o galo cantou.

Enquanto isso…

Os grupos políticos se articulam dia e noite, visando uma provável eleição suplementar e o distrito de Baixa do Meio sempre foi um lugar propício para se conversar, quando o assunto é politica.

Um local que fica longe dos holofotes da imprensa local e das fofocas de grupos de whatsapp.

Mas este blogueiro que vive com o ouvido no chão, cheio de informações com a missão de informar e não de convencer, captou alguns ruídos que o vento espalhou das conversas.

Eu tenho dito e reafirmo: não tem nada decido, há muitos interesses em jogo, a nuvem pode mudar a qualquer momento.

Aqueles que estão acostumados a fazer a conta na tabuada, antes da caderneta fechar, devem reiniciar os cálculos ou resetar o histórico do HD, porque nos próximos dias tem novidade a vista.