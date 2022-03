Valorização: Câmara de Macau paga salário de março com aumento de 10% aos servidores

O mês de março chega com aumento salarial para os servidores efetivos da Câmara Municipal de Macau, após aprovação do Projeto de Lei 04/2022, que concedeu o reajuste já pago nesta quarta-feira (16) com o salário de março, autorizado pelo vereador-presidente Givagno Patrese (DEM).

Após quatro anos, os servidores do Legislativo macauense comemoram à notícia, haja vista, há mais de quatro anos não tinham reajuste salarial.

Além do aumento para os servidores efetivos, o presidente da Casa autorizou o aumento do Vale Alimentação para todos os servidores; efetivos e comissionados, passando de R$ 400,00 para R$ 600,00.