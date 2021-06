Vaquejada está liberada no Rio Grande do Norte; veja as regras para realização

O Governo do Rio Grande do Norte publicou Portaria que libera a realização das vaquejadas no estado. Os eventos seguirão cumprindo todos os protocolos de combate ao coronavírus e sendo estritamente realizados sem a presença do público.?

Segundo a portaria, a realização das vaquejadas fica restrita aos municípios cujo indicador encontre-se classificado nas cores VERDE ou AMARELA (níveis 1 a 3).?

A lista dos municípios AUTORIZADOS a realizar o evento será veiculada semanalmente pelo IDIARN nas redes sociais e site www.idiarn.rn.gov.br. A lista de municípios autorizados será baseada nos indicadores compostos pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP).?

REGRAS PARA REALIZAÇÃO DAS VAQUEJADAS:?

– Os competidores residentes nos municípios com indicador composto classificado nas cores laranja e vermelho (Níveis 4 e 5) NÃO poderão ser inscritos ou participar das competições, independentemente do local de sua realização;?

– A autorização para realização da vaquejada restringe-se à atividade esportiva e seus competidores, proibida, em qualquer caso, a realização de festas ou eventos de massa;?

– Os organizadores do evento se responsabilizarão pela observância de todos os protocolos sanitários estabelecidos, bem como das regras de funcionamento dispostas na portaria publicada;?

– A autorização de participante residente em municípios classificados nas cores laranja e vermelho (Níveis 4 e 5) acarretará em punição com a suspensão automática da autorização da modalidade esportiva, sem prejuízo da aplicação de multa pecuniária aos organizadores;?

– Os competidores residentes em outro Estado, deverão comprovar no momento da inscrição, a situação epidemiológica atualizada do município de origem, mediante parâmetros equivalentes de classificação. ?

A Portaria entra em vigor nesta terça-feira (08), produzindo efeitos?

a partir do ato do IDIARN com a lista dos municípios autorizados a realizar a vaquejada.

