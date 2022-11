Foi com muito sofrimento, mas o Vasco está de volta à elite do futebol brasileiro. Com gol de Nenê, logo no começo da partida, a equipe carioca derrotou o Ituano por 1 a 0 e garantiu o seu acesso na última rodada da Série B.

A vitória aconteceu após uma partida muito intensa, com direito a expulsões e grandes defesas do goleiro Thiago Rodrigues, que salvou os visitantes em muitas oportunidades.