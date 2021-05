Veja o que muda com o novo decreto do Governo do RN

O Governo do Rio Grande do Norte publicou nesta quarta (12) um novo decreto que flexibiliza as medidas restritivas de combate à Covid-19. Confira abaixo as mudanças:

Toque de Recolher

Com o novo decreto o toque de recolher passa a ser das 22h às 5h todos os dias da semana. O toque de recolher em tempo integral aos domingos e feriados foi extinto.

Bares, Restaurantes, Food parks e similares

Ao contrário dos decretos anteriores, o atual não proíbe venda e consumo de bebidas alcoólicas.

Podem funcionar todos os dias da semana, das 11h às 22h, com tolerância de 60 minutos, exclusivamente para o encerramento das atividades presenciais.

Restaurantes localizados no interior de hotéis e pousadas seguem os mesmos protocolos sanitários, permitido, ainda, o funcionamento 24 horas para atendimento aos hóspedes.

Comércio

Comércio, Serviços e Turismo em lojas de rua: 8h30 às 16h30

Lojas em shoppings: 10h às 20h – Praças de alimentação em shopping: 11h às 22h com 60 minutos de tolerância. Academias: 5h às 22h

Escolas

Autoriza a retomada do ensino híbrido (presencial e online) em escolas públicas e privadas.

As instituições de ensino poderão ampliar o funcionamento de forma gradual:

A partir de 17 de maio, o 6º e o 7º ano do ensino fundamental e a 2ª série do ensino médio;- a partir de 31 de maio, o 8º e o 9º ano do ensino fundamental e a 1ª série do ensino médio;

a partir de 17 de maio, o ensino técnico profissionalizante.

Já estava permitido o sistema híbrido até o 5º ano do Fundamental I e para a 3ª série do Ensino Médio

Igrejas e templos

Podem funcionar com 30% da capacidade, mas podem chegar a 50%, desde que as atividades religiosas sejam realizadas de áreas abertas.

Parques Públicos

Liberados para atividades esportivas e passeio, com redução de 50% da capacidade.

Seguem suspensas atividades em circos, parques de diversão, clubes sociais, museus, bibliotecas públicas, cinemas e demais equipamentos culturais.

Esportes coletivos

Permitidos os eventos esportivos profissionais em agenda de campeonato oficial e a prática de esportes coletivos em arenas, academias e similares sem presença de público e com testagem dos participantes um dia antes.

(Visited 1 times, 1 visits today)