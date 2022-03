Veja os 24 exércitos mais poderosos do mundo em 2022

Os Estados Unidos, a Rússia e a China são os países com os exércitos mais poderosos do mundo hoje. Os americanos contam com 1,3 milhões de soldados ativos, e um orçamento anual de U$‎ 770 bilhões; já os russos tem 850 mil soldados ativos e investimento de U$ 154 bilhões; e o chineses 2 milhões de soldados ativos com U$ 250 bilhões de orçamento por ano.

Este ranking é definido pelo Global Firepower, um portal analítico de 140 forças militares ao redor do mundo baseado em dados como quantidade de soldados, reservistas, força aérea, equipamentos, orçamento anual militar, entre outros.

Em 2022, o Brasil se encontra na 10º posição entre os exércitos mais fortes do mundo, com 360.000 soldados ativos e U$ 18.7 bilhões em orçamento anual.

Conheça o ranking militar dos 24 países que possuem os exércitos mais poderosos do mundo atualmente acessando AQUI.