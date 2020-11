Com 100% das urnas apuradas, a Câmara Municipal de Guamaré já tem definidos os 11 vereadores que ocuparão as cadeiras da casa do povo pelos próximos quatro anos. Destes, 6 são novos integrantes do legislativo.

Parabéns a todos os eleitos e os suplentes!

Resultado para vereador em Guamaré