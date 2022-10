Veja quem são os oito deputados federais eleitos pelo Rio Grande do Norte em 2022

Os eleitores do Rio Grande do Norte definiram neste domingo (2) os oito representantes do estado na Câmara dos Deputados. Quatro deles garantiram a reeleição e os outros quatro são novatos.

Natália Bonavides (PT) – 157.549 votos (8,42%)

João Maia (PL) – 104.246 votos (5,57%)

Benes Leocádio (União Brasil) – 100.686 votos (5,38%)

Robinson Faria (PL) – 97.316 votos (5,20%)

Mineiro (PT) – 83.471 votos (4,46%)

Paulinho Freire (União Brasil) – 77.892 votos (4,17%)

General Girão (PL) – 76.694 votos (4,10%)

Sargento Gonçalves (PL) – 56.312 votos (3,01%)