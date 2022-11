“Vendeu o senado”: Pacheco vai ao Egito e garante a Lula aprovação da PEC do “Rombo” em troca do apoio de Lula a sua recondução

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), discutiu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), nesta terça-feira, a tramitação da PEC da Transição na Casa.

De acordo com aliados, os dois concordaram que o ideal é estipular um período de quatro anos para retirar as despesas do Auxílio Brasil do teto de gastos. Também participaram outros parlamentares que viajaram para o evento, como Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Jean Paul Prates (PT-RN), Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB).

Para o presidente do Senado, tudo está dentro da normalidade e o respaldo que ele deu ao judiciário nas eleições presidenciais o cacifa para mais um mandato a frente do congresso Nacional.

O que o senador que caiu de paraquedas na eleição de 2018 não entendeu é que hoje ele é um dos políticos mais desgastados do Brasil e não deve sequer ter uma posição na mesa diretora da casa, com uma posição acovardada e silente durante a pandemia e no processo eleitoral quanto a decisões de tribunais, ele conseguiu ficar alimentando os leões. Blog R. Pires