“Venha me prender na Avenida Paulista”, diz Zé Trovão a Alexandre de Moraes

O caminhoneiro bolsonarista Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão fez um “convite” de intimidação ao ministro Alexandre de Moraes neste sábado (4.set.2021). Em um vídeo, Zé Trovão pede que o ministro do STF vá prendê-lo na Avenida Paulista durante o ato bolsonarista programado para dia 7 de setembro, feriado da Independência.

“Eu vou te fazer um convite Alexandre de Moraes. Que tal você mesmo vir a Paulista no dia 7 de setembro e me prender? Estarei lá a sua disposição“, disse em um trecho do vídeo.

O bolsonarista disse também que a Polícia Federal ainda não executou a ordem de prisão porque ordem “ilegal não se cumpre”. O pedido de prisão foi feito pela PGR (Procuradoria Geral da República) e assinado pelo ministro Alexandre de Moraes.

O caminhoneiro encerrou o vídeo do dizendo que caso o ministro queira, “poderá fazer o uso da palavra” se for a Paulista prendê-lo.

Assista ao vídeo de Zé Trovão (omin44s):