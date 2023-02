Verão na Orla: Atividades esportivas, cultural e musical movimentou a orla da praia aratuá em Guamaré

A Prefeitura de Guamaré, por meio das Secretarias de Esportes e Turismo compreende que o lazer e o esporte caracterizam-se como espaço para a reconstrução cultural, essencial à realização plena da condição humana.

O Verão na Orla nasceu dentro dessa percepção, e assumiu o protagonismo nos últimos dois finais de semana de fevereiro, antecedendo o carnaval do povo.

O evento incentiva a prática do esporte como promoção à saúde, traz alegria e entretenimento aos guamareenses e turistas durante a estação mais alegre do ano.

Autoridades politicas se fizeram presente a festa como a vice-prefeita Eliane Guedes, representando o prefeito Arthur Teixeira, o líder politico Hélio Willamy, o presidente da câmara, vereador Eudes Miranda, demais vereadores, secretários e a população que se fez presente na orla

Nesta edição de 2023, a vasta programação da prefeitura teve inicio às 7h da manhã com hidroginástica para idosos na orla, vôlei de sabão, esquibunda e boliche para a garotada. Além da tenda de jogos cognitivos para crianças e jovens.

Ainda durante a manhã, teve a Regata das Canoas, organizada pela Secretaria Municipal de Pesca e Carcinicultura, e as finais dos torneios de beach soccer, futevôlei e vôlei, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

À tarde a programação continuou às 16h com a abertura do espaço infantil com brinquedos infláveis e pula-pula e show de ritbox. A entrega das premiações esportivas e a escolha da Garota e Garoto Verão encerram a programação com chave de ouro.

Júlia Nayara representando o bloco Olhou Beijou, foi à campeã da garota verão, e a segunda colocada foi Victoria Gabriele, do bloco Gigante na Folia. Luan lima do bloco Segue o Líder foi o vencedor do garoto verão, e o segundo colocado ficou com Willian Melo, do bloco Olhou Beijou.

A programação musical ficou por conta da banda Pretta que não deixou ninguém parado. A segurança pública foi garantida pela presença da Polícia Militar, Guarda Municipal, Defesa Civil, e Corpo de Bombeiros.

A adesão da população ao projeto Verão na Orla comprova a consolidação de um projeto que já nasceu bem sucedido. Uma festa para a família que lotou a orla da praia aratuá neste domingo de sol em Guamaré.

Veja mais fotos clicando em cima das imagens para poder ampliá-las: