Vereador Dedezinho confirma seu apoio a candidatura de Arthur Teixeira

O vereador José Silva, mas conhecido por Dedezinho (MDB), reatou na manhã desta quinta-feira (23), a amizade com os amigos Hélio e Eudes, e anunciou seu apoio a candidatura de Arthur Teixeira (PSB) a prefeito de Guamaré. Arthur é filho do ex-prefeito Auricélio Teixeira.

“Decisões política precisam ser tomada, e nem sempre todos vão concordar, mais é preciso tomá-las, MEU MANDATO É DO POVO, e há vocês que mim depositaram 695 votos, e a vocês devo meu mandato de vereador, foram inúmeras ligações e mensagens recebidas de todos vocês, e essa foi minha decisão de continuar no mesmo grupo político, que venho há vários anos”. Disse Dedezinho.

A decisão em apoiar Arthur foi comemorada com fogos e festa pela militância do 15 e 40. Na página do instagram de Hélio Willamy, ele escreveu: “Grandes amigos são como milagres de Deus… Surgem em nossas vidas em momentos mais difíceis e trazem consigo o poder de transformar adversidades em vitórias.” Autor Desconhecido.

“Continuamos juntos, @vereadordedezinho! Com fé em Deus vamos para mais uma vitória!”. Disse Hélio.