Vereador e secretário de governo visitam obras de pavimentação no conjunto Paulo Bento

O vereador Carlos Câmara (MDB), acompanhado do secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, Arthur Teixeira, esteve na tarde desta sexta-feira (19), vistoriando as obras de pavimentação do conjunto Paulo Bento.

A obra é uma antiga reivindicação dos moradores que sofriam com a poeira e o barro. A primeira rua já foi concluída. Um canteiro de obras foi montado no local gerando emprego e renda.

“Vim acompanhar de perto como anda as obras de calçamento no conjunto Paulo Bento, cumprindo meu papel de vereador. Os serviços de pavimentação e nos muros de limitações de cada residência estão em andamento. Este benefício chegará a outras localidades do município obedecendo ao cronograma. Esse é o compromisso do governo do prefeito Eudes Miranda, de trabalhar e cuidar do nosso povo”, disse o vereador Carlos Câmara.

É visível ver de perto a alegria das famílias que residem no conjunto Paulo Bento com essa conquista que não se mede. Os moradores estarão livres da poeira no verão, e a lama no período de chuvas trazendo mais qualidade de vida aos moradores que residem no local.

