Vereador Edinor: “Meu voto para Presidente da Câmara será de Dedezinho”

Quem perdeu a sessão ordinária da Câmara Municipal de Guamaré, nesta terça-feira (22), deixou de assistir um discurso corajoso, firme e seguro na tribuna do vereador Ednior Albuquerque (MDB).

O ex-líder do governo na casa legislativa não costuma “dar murro em ponto de faca”, é o tipo de político que sabe jogar com as duas pernas sem perder o equilíbrio, e sem medir as consequências dos seus lances e jogadas.

Porém, aliados de Edinor revelaram ao blog logo após a sessão que seu discurso na casa do povo foi infeliz: “Edinor colocou a carroça na frente dos bois. Você já viu uma carroça andando ao contrário, com os bois atrás?”. Comentou.

Um parlamentar da oposição e amigo do vereador comentou também em conversa com este editor que a fala de Edinor na tribuna foi um recado com destino aos seus próprios aliados: “quem se antecipa governa, quem espera é governado”. Ou seja, para um bom entendedor meia palavra basta.

Pois bem, essa frase nos remete a ideia de que é preciso fazer cada coisa no seu tempo, sem atropelar as etapas, mas diante da grande repercussão nas redes sociais e grupos de WhatsApp sobre a eleição da nova mesa diretora da câmara para o biênio 2023/2024, o vereador se antecipou e declarou seu voto ao um marinheiro de primeira viagem, o vereador Dedezinho.

Já dizia meu avô: “meu filho, meu filho, na vida devemos primeiro planejar, depois partimos para a ação. Não dá para colocar a carroça na frente dos bois, né?”.

Se Edinor colocou a carroça na frente dos bois ou não eu não sei. O que sei, e que já se pode constatar é que Dedezinho tá igual a pinto no lixo, feliz com a declaração antecipada de voto de Edinor.

Com esse sinal, Edinor estaria abrindo mão de ser candidato a presidente da câmara para dar o braço e ajudar um passageiro a subir no vagão na última estação do trem? É somente uma pergunta do Blog.

Ainda no seu discurso, o vereador chegou a dizer que só existe uma maneira, uma possibilidade dele não votar em Dedezinho. Se caso ele de fato não for candidato, um fato improvável de acontecer, pois é fato que José Silva, sonha dia e noite com a caneta da presidência do segundo maior poder do município.

Nota do Blog

Eu vou ficar aqui com o ouvido ao chão igual aos índios Apaches e Navajos, para tentar ouvir o que está acontecendo nos bastidores sobre a composição da eleição para nova mesa diretora da câmara de Guamaré.

Oremos meus irmãos!!!