Vereador Emilson de Borba “Lula” renuncia ao mandato em Guamaré

Em sessão ordinária realizada nesta terça-feira (22), o presidente da Câmara Municipal de Guamaré, vereador Eudes Miranda (MDB), leu e deliberou o pedido de renúncia ao cargo de vereador feito pelo o vereador Emilson de Borba (Lula).

Um mandato outorgado pelo o povo de Guamaré nas eleições de 2016

Lula estava no seu terceiro mandato e entre as justificativas, destacou que o pedido é motivado por impossibilidade de retornar ao mandato, e irá se dedicar à família.

Segundo a assessoria da Câmara, o pedido de renuncia foi deliberado e informado ao suplente, vereador Sub Carlos, que assume a vaga de fato e por direito do restante do mandato de vereador até 31 de dezembro de 2020.

