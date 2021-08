Vereador Gustavo Santiago busca investimentos na capital do Estado para Guamaré

Cumprindo agenda na capital do estado em Natal, o vereador Gustavo Santiago (SD), acompanhado de Enéas Bernadinho, e Magnos Santiago, estiveram reunidos na ultima sexta-feira (13), capitaneados pelo Deputado Estadual, Kelps Lima (SD), com o secretário adjunto de turismo do estado de governo, Leandro Prudêncio.

Na pauta, discutir sobre a reforma do santuário de Nossa Senhora da Conceição da paróquia de Guamaré.

Na reunião foi garantido pelo representante do governo do estado, que haverá agilidade no atendimento a esta demanda, além disso, o deputado Kelps Lima, se comprometeu em acompanhar pessoalmente todo o processo.

O vereador ainda aproveitou a oportunidade para apresentar ao deputado mais uma demanda, desta vez, relacionada à recuperação e ampliação da rodovia JOÃO PEDRO FILHO.

O parlamentar deixou ciente do esforço conjunto que toda a classe política do município de Guamaré está empreendendo para garantir uma participação mais justa por parte do governo do estado no que se refere aos custos desta obra.

Considerando que a rodovia é uma das principais reivindicações da população Guamareense.