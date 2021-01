Vereador Gustavo Santiago solicita aparelho de Raio-X para UPA 24h de Baixa do Meio

Sempre atento aos problemas do município, o vereador Gustavo Santiago (SD), ouviu a população da comunidade de Baixa do Meio, onde reside sobre a reivindicação da falta de um aparelho de Raio-X na unidade de saúde.

Cumprindo seu papel de representante do povo o vereador solicitou ao Executivo Municipal, um equipamento em caráter emergencial para UPA 24h do distrito.

Eis a publicação em sua rede social:

Através de requerimento protocolado na Câmara Municipal que o Chefe do Executivo Municipal, providencie com a maior brevidade possível a instalação de um aparelho de Raio-X na U.P.A. de Baixa do Meio.

Esta solicitação é uma necessidade urgente, pois a ausência deste equipamento tem obrigado a população de Baixa do Meio se deslocar até ao Hospital Manoel Lucas de Miranda, localizado na sede do município.

O exame de Raio-X é serviço de saúde básico e essencial, especialmente em tempos de pandemia causada por uma doença respiratória. Acrescente-se a isto o aspecto populacional e geográfico do distrito de Baixa do Meio uma vez que abriga quase a metade de toda a população do município, além de está localizada às margens de uma rodovia federal bastante movimentada, gerando demandas na área de emergência médica decorrentes de acidentes automobilísticos.

Inclusive, a depender da gravidade apresentada pelos pacientes que utilizam a U.P.A. de Baixa do Meio, há necessidade de deslocar uma viatura de emergência e pessoal qualificado desfalcando a unidade de saúde local, comprometendo desta maneira seu pleno funcionamento.

Gustavo Henrique Santiago

Vereador

Nota do Blog

Eu juro que acreditava que existia na UPA 24h da comunidade de Baixa do Meio, o maior distrito de Guamaré, um aparelho de Raio-X disponível na unidade de saúde para atender a população.

O exame é um dos mais solicitados pelos os médicos.

Assim, o aparelho de raio-X tem ajudado os profissionais de saúde facilitando diagnósticos de patologias localizadas em diversas partes do organismo.

A solicitação do vereador Gustavo é legítima, e acredito que pelo o compromisso do prefeito Eudes Miranda, e do secretário de saúde Fabricio Morais, com a saúde pública do munícipio, a reivindicação da população de Baixa do Meio, será atendida nos próximos dias.

