Vereador Manu visita lixão e diz que os catadores não conhecem seus direitos

O vereador Manu de Nascimento (MDB), cumprindo seu papel de representante do povo, visitou o aterro sanitário de Guamaré, localizado as margens da RN 221.

No local, o parlamentar conversou com catadores e sentiu na pele o sofrimento de cada um doendo nele.

Manu ouviu e foi ouvido, documentou tudo do que viu e narrará na primeira sessão ordinária do ano na tribuna da casa do povo seu sentimento, e sua reivindicação ao poder executivo pelo o direito que assisti aos catadores.

Segundo o vereador, há famílias que tirem seu sustento do lixão em condições subumanas. Os catadores enfrentam condições precárias um grande problema de saúde pública para as pessoas que catam lixo no dia a dia no local.

No lixão, catadores improvisam barracos para descansar, e guardar seus materiais recolhidos no lixo em meio às moscas e urubus, como por exemplo, garrafas de vidro e plásticas, alumínio, papelão, plásticos, dentre outros.

“Eu acredito que nosso dever também é fortalecer e profissionalizar os serviços dos catadores, para que eles saibam de seus direitos e tenham melhoria na renda, sabendo da importância de seu trabalho”. Disse vereador Manu.

