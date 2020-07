Vereador Sub Carlos protocola requerimento em favor da Guarda Municipal

O vereador Sub Carlos (SD), preocupado com a segurança pública da cidade e do patrimônio público, protocolou um requerimento 010/2020 nesta terça-feira (07), questionando a Prefeitura de Guamaré sobre o reajuste de pagamento das Diárias Operacionais para a Guarda Municipal, que segundo o Edil se encontra defasada equiparada aos órgãos de segurança pública.

O vereador aguarda agora a resposta de sua solicitação ao poder executivo, e garantiu que será incansável para que se concretize o pedido em prol dos GMs. Na sua rede social, o Sub Carlos externou com mais detalhe o requerimento feito ao prefeito.

Eis o texto:

A Guarda Municipal é uma força de segurança pública, que vive em prol da sociedade de cada município, no caso de Guamaré este órgão acima descrito vem se destacando por sua dedicação, esforços, prazer em ajudar ao público Guamareense, fazendo as suas rondas periódicas, seus pontos bases, suas blitz, suas ocorrências, enfim tudo útil e necessário, cumprindo com zelo o seu labor, suas obrigações institucionais, porém estes fatos não são devido a incentivos e sim a uma dedicação particular de cada GM, pois estar há mais de uma década (10 anos) recebendo como complemento salarial a mísera importância de 100,00 R$ (cem reais) como diária, que após ser descontado o encargo devido sobra apenas 80.00 R$ (oitenta reais).

O sub. Carlos protocolou um requerimento de n°10/2020, onde solicita dos órgãos competentes (secretaria municipal de segurança pública – prefeitura municipal) que seja esta diária altamente defasada equiparada aos órgãos de segurança pública ( Policia Militar, Policia Civil e Bombeiro Militar, que atualmente é de R$ 107,40 (Cento e sete reais e quarenta centavos) a cada 06 (seis) horas extras trabalhadas.

Estes órgãos merece receber uma diária até maior, mas a Guarda Municipal, devido às suas atuações também se faz por merecer uma diária operacional maior que a que atualmente recebe.

Retroceder nunca, desistir jamais.

Ver. Sub. Carlos

