Vereador Tiago de Berg declara apoio a Mozaniel e Adriano e volta à base oposicionista

Como foram sábias as palavras de Magalhães Pinto, ao afirmar: “A política é como nuvem. Você olha e ela esta de um jeito. Olha de novo e ela já mudou”. A política de Guamaré volta a dar suas reviravoltas visando à eleição do próximo ano que já bate a porta.

Eleito vereador na ultima eleição pela oposição o vereador Tiago Luís (SD), mas conhecido por Tiago de Berg, declarou na sessão ordinária desta terça-feira (18), que estava voltando a ser oposição ao governo, e declarou seu apoio a Mozaniel e Adriano.

Desde maio de 2021 que o vereador tinha deixado à base oposicionista e declarado apoio ao grupo do prefeito interino da época Eudes Mirada (MDB). Hoje ele usou a tribuna da casa do povo para anunciar seu rompimento com o governo do qual ele fez parte por quase dois.

Em suas palavras na tribuna, Tiago disse que “nos últimos dias, nas ultimas semanas devido às movimentações politicas no município, percebi que minha permanência no governo fica inviável, pois prefiro não compactar com certas situações e ser conivente com algumas alianças”. Comentou.

Eis sua fala na integra:

Boa tarde senhor presidente, senhores vereadores. Funcionários desta casa, público aqui presente, a quem nos assiste pelas redes sociais. Mais uma vez, um momento difícil em minha vida publica, um momento de tomar decisão, como não sou de me acovardar irei me posicionar mais uma vez, como o povo espera desse jovem vereador.

Primeiramente agradecer a Deus, pela vida, minha família por todo apoio, minha esposa, meus amigos por mais uma vez estarem comigo em minhas decisões.

Quero agradecer aos colegas aqui desta casa, por toda recepção desde o dia que cheguei, ex-vereadora Eliane Guedes, quando cheguei à vereança, sempre me deu todo apoio e atenção, quando começamos a militar juntos politicamente, nos tornamos ainda mais amigos, mais próximos, meu amigo Edinho De Moacir, meu muito obrigado por todo o carinho e atenção com minha pessoa, sou muito grato a cada passo dado.

Ao colega Edinor de Albuquerque, meu muito obrigado também, junto ao senhor travei bons embates, aprendi e cresci bastante, ao colega Diego De Lisete, serei grato por tudo que fez a mim, as portas que o colega me ajudou a entrar, saiba que serei sempre grato, ao vereador presidente Eudes Miranda, uma amizade de carinho e lealdade, quero dizer ao senhor presidente, que todos os sorrisos e lágrimas que tivemos juntos, foram verdadeiros, todas confidencias partilhadas, foram honestas, meu muito obrigado também de todo coração.

Com isso, estendo o agradecimento ao vereador Miranda JR. Pois em nossas conversas sempre te ouvi atentamente e um dos motivos dessa decisão, foram baseadas em suas falas, ao vereador Manu, Dedezinho, obrigado. Através do vereador Carlos, quero deixar um abraço caloroso a amiga Jessyane, que me recebeu com muito carinho e respeito também em sua residência, meu muito obrigado, saibam que onde passei fui sincero e verdadeiro com todos, ao amigo ex-prefeito Dedé Câmara, não esquecei as resenhas em bons momentos de descontração na fazenda de sua família.

Por onde passei durante esses anos, fiz diversas amizades e fui atendido com muito respeito, irei citar alguns setores e amigos que se somaram junto a mim para contribuir com nosso município.

Chayanne, enquanto diretor do hospital Manoel Lucas De Miranda, as vezes que foi levado aos demandas do povo, o amigo não mediu esforços e sim, contribuindo de forma positiva, sei de sua luta, sei de tudo que você enfrentou para sim ajudar a população.

Amiga, Joyce Luna, enquanto responsável do AME, ambulatório medico especializado, uma ferramenta incrível que diariamente dedica seu tempo, suas atribuições para ajudar positivamente o povo, que não mede esforços para dentro de suas limitações sim, resolver as demandas que são lhe apresentadas.

Irmão Nildo, secretário adjunto de obras, no distrito de baixa do meio, um verdadeiro guerreiro, estive perto e vivenciei junto ao amigo suas lutas, ouvi muitas vezes seus choros por ser travado e limitado, agradeço e me solidarizo ao amigo, por saber que tens a boa vontade de fazer, mas não tem a confiança por parte de alguns superiores, muito obrigado por não medir esforços as vezes que foram acionadas, sei do carinho que você tem por baixa do meio, mas sei também que és travado em certos momentos.

Batatinha, irei usar as palavras do colega Diego, se o nosso município, tivesse alguns secretários que vestissem a camisa do governo, como o senhor faz, nosso município seria referencias positivas, e sim, muitos descasos estaria solucionado.

Quero dizer que, esgotei minhas energias, tentei, tentei, tentei, tentei, e cansei de tentar, cheguei à bancada governista para contribuir, junto a minha juventude e força, queria deixar um legado positivo, durante esse período, protocolei a quantidade de mais de 30 requerimentos, mas só fui atendidos com apenas um o wifi do mercado público, que mesmo assim, passei lá ontem e não esta funcionando.

Os demais foram arquivados e nada feitos, se esta na bancada governista, é ficar na sombra e agua fresca, prefiro ao para o sol com povo, sentir na pele a necessidade de quem precisa da assistência do poder publico, estou hoje, declarando que definitivamente, eu Tiago De Berg, estou desligando minha permanência na bancada governista.

Nos últimos dias, semanas, devido às movimentações politicas no município, percebi que minha permanência no governo fica inviável, pois prefiro não compactar com certas situações e ser conivente com algumas alianças.

Decidi junto a minha família e amigos, que iremos trilhar caminhos onde iniciei minha vida pública, ao lado de um grande amigo, amigo esse onde em sua residência tivemos as primeiras conversas, e dali em diante, surgiu realmente o nome de Tiago De Berg, para disputar uma cadeira no legislativo municipal, com isso, fomos caminhando e acreditando no que queremos para Guamaré, hoje, Tiago De Berg, esta vereador no município, vereador Edinor, nesta vida, ninguém irá presentar o nome de Claudionor com mais legitimidade que o senhor, vereador Miranda, da mesma forma, ninguém representará Chico Da Praça, como vossa excelência, onde quero chegar com essa fala…

Discordando de algumas opiniões, mais respeitando, claro. “Faltando uma parte” Mozaniel De Melo, detentor de um legitimo legado de João Pedro Filho, ao amigo, Mozaniel, quero dizer que conte com esse jovem vereador, para juntos brigarmos pelo que acreditamos para Guamaré, feliz em ver que algumas máscaras estão caindo por sí só, hoje, declaro que estou compondo o grupo politico de Mozaniel, declarando meu desligamento da bancada, continuarei com minha identidade política, de manter uma postura reta, correta e sabendo onde quero ir, sem deixar que pensem coisas sobre minha pessoa ou que ao menos tentam criar narrativas sobre a postura de Tiago que não existe.

Tiago de Berg

Vereador

Nota do Blog: https://www.guamareemdia.com/e-proibido-cochilar-na-politica-de-guamare/