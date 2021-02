Vereador Tiago Luis solicita ao executivo redes de proteção ao redor da arena do Vila Maria

O vereador Tiago Luis de Oliveira Bezerra (SD), cumprindo seu papel de representante do povo, solicitou ao poder executivo que seja colocado redes de proteção ao redor da arena de esportes do conjunto Vila Maria.

Eis o requerimento:

Protocolamos um REQUERIMENTO, solicitando redes de proteção ao redor da arena de esportes do VILA MARIA-GUAMARÉ, visando proteger a integridade física de todos que circulam próximo as mediações, crianças que brincam na praça, pais que estão a cuidar de seus filhos, visando também evitar acidente automobilísticos grave e evitar quaisquer dano patrimonial a casas ou prédios públicos próximos.

Tivemos ouvindo alguns moradores, pessoas que frequentam o local diariamente, estivemos no local observando e fazendo uso da área, que por sinal muito bom, precisamos apenas do reajuste.

Tiago Luis – Vereador

Nota do Blog

Requerimento é o instrumento legislativo apresentado pelo Vereador, Bancada ou pela Mesa Diretora cuja finalidade é a de exigir informações ou solicitações ao Poder Executivo, conforme determina a Constituição Municipal.

O requerimento do vereador Tiago Luiz precisa ainda de aprovação em Plenário em sessão ordinária, para logo após ser encaminhado ao chefe do executivo que terá um prazo de 30 para responder a solicitação do parlamentar.

(Visited 15 times, 15 visits today)