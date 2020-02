Vereadora Diva Araújo se reúne com amigos e militantes

Vamos à vitória!

Com muita alegria, realizamos o nosso primeiro encontro do ano destinado ao ouvir os anseios da população guamareense e expor as propostas do nosso mandato público. Tenho total convicção de que próxima aos cidadãos, dialogando e com humildade, seguirá avançando em direção do que acreditamos. Uma gestão pública transparente, justa e feita pelas mãos DO POVO DA NOSSA CIDADE! Eu acredito que podemos! JUNTEM-SE NÓS E VAMOS A VITÓRIA.

(Visited 21 times, 21 visits today)

Vereadora Eliane Guedes se reúne com representantes de blocos de nossa cidade para ouvir e ser ouvida Reflexão do Dia: Sexta, dia 07 de Fevereiro de 2020