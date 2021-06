Vereadora disponibiliza whatsapp para receber demandas da população

A vereadora Eliane Guedes (MDB) quer saber quais são os principais problemas que afetam a sede e as comunidades da zona rural em Guamaré.

Para isso, a parlamentar criou um whatsapp onde a população poderá encaminhar denúncias, reclamações e sugestões de maneira rápida e ágil.

O objetivo, segundo ela, é estreitar o seu relacionamento com as comunidades e facilitar o acesso da população ao seu trabalho na Câmara de Vereadores.

Através desta ferramenta, serão identificados e catalogados os principais problemas encontrados, estabelecendo uma nova e moderna forma de comunicação com os munícipes.

“Olá amigos e amigas! Começando a semana com novidades, nosso mandato disponibilizou um número para que você possa participar mais ativamente, nos enviando sugestões de Requerimentos, Projetos de Lei, reclamações. Mande para nós a sua demanda, e faça a sua voz ser ouvida no legislativo municipal. Salve o nosso número e faça parte de nosso mandato”. Disse a vereador Eliane Guedes.

Eliane Guedes garante que não é uma promessa para resolver todos os problemas de Guamaré, mas uma forma de ajudar o povo levando até o conhecimento da Prefeitura os anseios da população. Segue o WhatsApp: (84) 981121088.

Nota do Blog

Parabéns vereadora pela rica ideia, a criação do WhatsApp como um canal exclusivo do povo direto com seu gabinete aproxima mais a vereadora da população. Que este veiculo de comunicação sirva de exemplo para os demais parlamentares. O povo agradece!

(Visited 10 times, 10 visits today)