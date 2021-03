Vereadora Eliane Guedes faz aniversário hoje

Ainda a tempo, quem faz aniversário hoje e comemora desde as primeiras horas do dia com sua família, amigos e militantes, é vereadora reeleita e Assistente Social, Eliane Guedes.

Eliane é esposa do ex-vereador, e atual secretário de transporte, Edinho de Moacir. Hoje é o seu dia especial de agradecer a Deus por mais uma primavera. Mais um ano que se completa em sua vida, e por esse motivo tens inúmeros motivos de alegrar e festejar.

Desejamos que você celebre essa data por muitos anos com saúde e muita disposição, e que por todos eles nunca lhe falte paz no coração, amor na vida, sorrisos no rosto, companhias maravilhosas, e que cada novo dia seja o renovar de uma esperança e um entusiasmo infinito.

Parabéns hoje, felicidades sempre!

(Visited 11 times, 11 visits today)