O prefeito de Porto do Mangue, no litoral da Costa Branca do Rio Grande do Norte, sofreu impeachment do cargo.

Os vereadores do município votaram e decidiram pelo impedimento de Sael Melo (MDB) durante uma sessão na Câmara na manhã desta quinta-feira (26).

A votação terminou com 8 votos favoráveis para o impeachment e 1 contrário.