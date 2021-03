Vereadores conhecem estrutura do Centro de Atendimento a Pessoa Idosa de Guamaré

O Centro de Atendimento a Pessoa Idosa de Guamaré, que deve ser entregue pela prefeitura nos próximos dias, recebeu esta semana a visita de uma comissão de vereadores do município, com a presença do presidente da Câmara Municipal, vereador Diego de Lisete.

O equipamento social teve suas obras iniciadas no mês de julho de 2020, na gestão do então prefeito Adriano Diógenes. “Esse centro é um marco e uma conquista histórica para os idosos de Guamaré na assistência social”, destacou o vereador e presidente da casa, Diego de Lisete.

Construído com recursos captados pelo Fundo Municipal da Pessoa Idosa, o novo espaço de convivência será agregado à estrutura da Secretaria Municipal de Assistência Social e contará com piscina adaptada para hidroginástica, área de convivência, com anfiteatro, palco e salas de aulas equipadas com recursos digitais.

