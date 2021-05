Vereadores de Guamaré apresentam pauta coletiva ao Ministro Rogério Marinho

Convidado pelo prefeito de Guamaré, Eudes Miranda, o presidente da Câmara Municipal, Diego de Lisete participou neste domingo, 16, da agenda administrativa no município com a comitiva do Ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.

O ministro do Governo Bolsonaro desembarcou em Guamaré acompanhado do Deputado Federal, Benes Leocádio e dos Deputados Estaduais, Hermano Morais e Tomba Faria. Membros das bancadas do governo e da oposição participaram do encontro.

Na ocasião foi entregue um Requerimento Coletivo dos vereadores, solicitando a Federalização da RN-401/rodovia João Pedro Filho, que liga a sede do município ao distrito de Baixa do Meio. Os vereadores também cobraram juntamente com o prefeito, recursos para a recuperação da estrada.

O Ministro Rogério Marinho deu a notícia da possibilidade da instalação do Pólo Cloroquímico no município. O projeto foi apresentado no ano passado, no seu gabinete em Brasília, com a presença do então prefeito Adriano Diógenes, técnicos e de representantes da legislatura anterior.

“A Câmara Municipal de Guamaré mostrou-se mais uma vez ser uma casa plural, que busca o bem da nossa cidade, independente de lado ou situação política”, concluiu o presidente Diego de Lisete. (Assecom/CMG).

