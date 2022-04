Vereadores de Guamaré participam da XXI marcha dos legislativos em Brasília

Os 8 vereadores dos 11 que compõem a Câmara Municipal de Guamaré estão em Brasília participando da XXI Marcha dos Legislativos, realizada pela UVB – União dos Vereadores do Brasil.

O encontro está acontecendo no Centro Internacional de Convenções de Brasília (CICB), no período de 25 a 28 de abril de 2022, e está sendo realizado pela Confederação Nacional de Municípios (CNM).

Com uma programação extensa que inclui diversas palestras, debates, reuniões e manifestações, os vereadores também irão discutir e debater sobre melhorias para seus municípios.

A Marcha tem o objetivo de reunir as Câmaras Municipais do Brasil para debater o fortalecimento do Legislativo Municipal, a defesa do municipalismo, uma vez que em Brasília existem projetos de lei tramitando e que continuarão em tramitação a partir dos próximos anos, que afetam diretamente os municípios e a sociedade.

Os vereadores guamareenses estão aproveitando o encontro também para conversar com Deputados e Senadores, para solicitar investimentos para o município de Guamaré.