Vereadores de Guamaré participam da XXII Marcha dos Legislativos Municipais, em Brasília

Nove vereadores do município de Guamaré participam da XXII Marcha dos Legislativos Municipais, em Brasília. O evento promovido pela União dos Vereadores do Brasil (UVB), ocorre de 25 a 28 de abril.

A Marcha é uma mobilização nacional de agentes públicos municipais, que debate temas nacionais de interesse dos municípios e dos parlamentos municipais. “Essa mobilização é uma oportunidade para a troca de experiências e informações entre os vereadores de todas as regiões do país, criando ações positivas pelo fortalecimento do Poder Legislativo Municipal”, destacou o presidente da Câmara de Guamaré, vereador Eudes Miranda.

Participam do evento, o presidente da Casa, vereador Eudes Miranda e os vereadores Dedezinho, Miranda Júnior, Edinor Albuquerque, Manu Nascimento, Diego de Lisete, Tiago de Berg, Leandro Felix e Daniel do Sub.

Antes do encerramento, na sexta-feira, 28, ocorrerá o Bandeiraço dos Municípios, na ocasião os vereadores levam a bandeira do seu município para a Praça dos Três Poderes.

Com informações: Assecom/CMG