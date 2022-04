Guamaré presente na XXI marcha dos vereadores em Brasília

A XXI marcha dos vereadores do Brasil, acontece em Brasília na capital federal, no ópera hall, de 26 a 29 de abril de 2022, evento realizado pela UVB – União dos Vereadores do Brasil, sob a presidência do vereador Gilson Conzatti, vereador de Irai/RS, junto com todas as entidades representativas dos vereadores nos diversos estados do país.

O RN estar sendo representado pela UVERN, União dos Vereadores do Rio Grande do Norte sobre a presidência do vereador Edinor Albuquerque, da cidade de Guamaré.

A pauta principal desse grandioso evento é a discussão de um novo pacto federativo, aonde a distribuição de verbas seja mais bem distribuída com os Estados e Municípios.

O evento conta a participação de aproximadamente 5.000 vereadores de todos os recantos do Brasil. E o RN conta a terceira maior representação entre os Estados, perdendo apenas para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina.