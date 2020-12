Vereadores eleitos são diplomados de forma virtual em Guamaré

Pela primeira vez na história, vereadores e suplentes eleitos de Guamaré foram diplomados de forma virtual. A diplomação aconteceu na tarde desta quinta-feira (17), por meio de videoconferência através da plataforma Google Meet, e foi conduzida pela juíza eleitoral da 30ª Zona Eleitoral de Macau, Drª Andrea Cabral Antas Câmara.

Além da magistrada e dos eleitos, também participaram da cerimônia online representando o Ministério Público Eleitoral, a Promotora de Justiça, Drª Isabel de Siqueira Menezes, o prefeito de Guamaré, Adriano Diógenes, o Major Sidcley Amaral, comandante da 1ª Companhia de Polícia de Macau, a advogada Valéria Lucena, presidente da Subsecção da OAB-Macau, e outras autoridades.

Durante sua fala no cerimonial, a magistrada deixou uma mensagem aos diplomados, lembrando a pandemia que o mundo enfrenta. “Não nos cabe formato de festa; o poder público precisa pensar na população”, disse informando em seguida que estava encerrando um ciclo dando a procuração aos eleitos para assumirem seus mandatos.

“Vocês estão recebendo uma procuração da justiça para administrar e legislar nos seus municípios. Estão aptos a tomar posse e representar o povo”, declarou a juíza.

“Honrem o mandato, pensem no povo e façam valer essa oportunidade”, concluiu a juíza informando que esta foi a terceira eleição municipal que estava presidindo na 30ª Zona Eleitoral.

Foram diplomados os vereadores:

Carlos Alberto da Silva Câmara

Diego Miranda Fonseca

Edinor de Albuquerque Melo

Eliane Guedes de Melo Carmo

Eudes Miranda da Fonseca

Francisco Daniel Monte de Lima

Gustavo Henrique Miranda Santiago

José Silva Santos de Souza

Leandro Maciel Félix

Manoel Nascimento de Morais Filho

Tiago de Oliveira Bezerra

Diplomação

De acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), a diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi efetivamente eleito pelo povo e está apto a tomar posse no cargo.

O prefeito e a vice-prefeita eleitos de Guamaré no ultimo dia 15 de novembro de 2020, Hélio Willamy (MDB) e Maria de Souza (MDB), não foram diplomados hoje (17), devido se encontrar sub judice. Eles aguardam decisão do TSE.

