Vereadores prestigiam inauguração da Praça Poliesportiva de Lagoa Seca

A Câmara Municipal de Guamaré esteve bem representada nesta quinta-feira, 15, na inauguração da Praça Poliesportiva de Lagoa Seca. Além do presidente Diego de Lisete, compareceram os vereadores: Thiago de Berg, Ednor Albuquerque, Carlos Câmara, Manu Nascimento, Miranda Junior, e Dedezinho.

Propositora do nome da praça, que homenageou o desportista Silvio da Costa Valentim (in memoriam), a vereadora Eliane Guedes justificou a ausência no evento. Construída pela Prefeitura de Guamaré em uma área de 4 mil metros quadrados, a praça foi equipada com quadra poliesportiva, campo para a prática de futebol de areia e beach soccer, área de convivência, parque infantil e pista de skate, entre outros equipamentos.

Representando os vereadores, Edinor Albuquerque usou da palavra durante a solenidade. “A comunidade de Lagoa Seca conta agora com um espaço digno para o lazer e o esporte. Isso é motivo de felicidade, não apenas para os moradores e para o prefeito Eudes Miranda, mas para todos nós vereadores, que temos a responsabilidade de cobrar do executivo o melhor para o povo de Guamaré”, destacou Edinor em sua fala.