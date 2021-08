As imagens do encerramento da ala Covid sem pacientes no HMLM

Nos vários meses de pandemia aprendemos novos jeitos de nos relacionar, perdemos pessoas especiais e fortalecemos vínculos.

Juntos descobrimos, recebemos e compartilhamos a cura, porém, o dever não acaba por aqui.

O tempo ainda é de incertezas e requer cuidados, mas no dia de hoje somos gratos pelo momento de controle da Covid-19 em nosso município.

Foram dias difíceis de enfrentar para se até chegar aqui. As imagens do encerramento da ala Covid sem pacientes no Hospital Manoel Lucas de Miranda são sinais de que dias melhores virão.

Continue se cuidando, use máscara, higienize as mãos com frequência e evite aglomerações.

Juntos estamos chegando a um lugar novo e precisamos da sua ajuda para desbravar essa nova forma de viver.

Clique aqui e veja o vídeo: