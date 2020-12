Vídeo: Bolsonaro apostou R$ 67,50 na Mega da Virada, que promete prêmio superior a R$ 300 milhões

Um vídeo gravado por funcionárias mostra o momento em que o presidente Jair Bolsonaro apostou na Mega da Virada, que promete um prêmio superior a R$ 300 milhões.

Bolsonaro fez um passeio por Brasília na manhã do sábado (26/12). Ele passou em uma padaria, onde tomou café, e na Casa Lotérica no Cruzeiro. Antes de voltar para o Palácio da Alvorada, ainda parou próximo a uma quadra esportiva para tirar fotos com admiradores no Setor Militar Urbano (SMU).

A aposta presidencial custou R$ 67,50. Considerando o menor valor de apostas, de R$ 4,50, o presidente pode ter feito 15 jogos de seis números.

Apesar de o clima da equipe da lotérica ser de animação por atender o presidente, nas imagens é possível ouvir uma das funcionárias reclamando que Bolsonaro havia entrado no local sem usar máscara. “E ele tá sem máscara; todo mundo sem máscara”, diz a voz, referindo-se também à equipe de segurança presidencial.

Na noite de Natal o presidente já havia postado fotos com os canhotos de apostas no bolso da camisa, junto à filha Laura e ao artista Romero Britto.

Metrópoles



