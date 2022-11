Vídeo: Lula ouve gritos de ‘ladrão’ e deixa restaurante às pressas em Lisboa

Durante agenda de diplomacia, apoiadores e manifestantes contra o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) surpreenderam o político durante almoço em restaurante em Lisboa nesta sexta-feira (18/11).

Com gritos de “ladrão” por parte de algumas pessoas, Lula deixou o local às pressas. Confira abaixo o momento:

🇵🇹 Enquanto isso em Portugal…

Nine sendo recebido com muito amor e carinho pelos brasileiros residentes no país.

Pareceu o dia que ele se entregou para a PF😂😂

Se tá assim lá fora,imagina aqui no Brasil… pic.twitter.com/1yisPCenQe

— Elisa Brom (@brom_elisa) November 18, 2022