VÍDEO: Moraes faz gesto de degola após voto de desembargadora a favor de Bolsonaro

A imagem do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, fazendo um sinal de “degola” na sessão de julgamento no plenário da corte nesta terça-feira (27) está circulando nas redes e desagradou a apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL).

No momento do gesto, a magistrada Maria Cláudia Bucchianeri Pinheiro votava contra a proibição de o presidente Jair Bolsonaro realizar lives com enfoque eleitoral nos palácios da Alvorada e do Planalto.

A Record TV procurou a assessoria de imprensa do TSE para comentar o episódio, mas a corte não se manifestou sobre o tema até a última atualização desta matéria.

Apesar disso, a reportagem apurou nos bastidores que o gesto de Moraes não teria relação com o voto da ministra ou com o presidente Jair Bolsonaro. R7