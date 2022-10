VÍDEO: “Temos um presidente que criou lideranças”, diz Tarcísio sobre Bolsonaro

Em entrevista ao Flow Podcast, o ex-ministro da Infraestrutura e candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas destacou as vitórias conquistadas por ministros do Governo Bolsonaro nas urnas e a postura do presidente.

“Uma coisa interessante para a gente parar pra pensar. Você tem um presidente que criou lideranças, que sempre atribuiu o sucesso aos membros da equipe e aí ele formou lideranças”, disse listando os ministros eleitos no pleito de 2 de outubro.

Na sequência, Tarcísio faz uma comparação: “Quem que o Lula formou nesses 40 anos? A esquerda está há 40 anos discutindo Lula. Não tem mais nada. Não formou ninguém. Ao contrário, asfixiou Heloísa Helena, Marina Silva, Ciro Gomes, não deixou ninguém florescer, aparecer. E agora depois de tanto tempo, o mesmo discurso superado incapaz de lidar com os problemas de hoje”, disse Tarcísio.

Nota do Blog

Que lindo EXEMPLO o presidente Jair Messias Bolsonaro nos deixa, em especial, para aqueles que são políticos. Não é atoa que ele também é conhecido como o capitão do povo.

Já vi este vídeo seis vezes e não me canso de assistir por tamanha REFLEXÃO e VERDADE, afinal, Tarcísio tem razão em afirmar, “temos um presidente da república que em seu governo criou lideranças”.