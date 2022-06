Viva São João! Começa hoje (20) o Rastapé em Guamaré – São João de Todos

Tudo pronto para começar a festa. A Prefeitura Municipal de Guamaré realiza de 20 a 28 de junho, o Rastapé em Guamaré – São João de Todos, uma ampla programação de festejos juninos no município de Guamaré, com festival de quadrilhas tradicionais e estilizadas, feirinha de comidas típicas e muito forró com bandas locais e Circuito Musical para encerrar com chave de ouro. A festa ocorrerá em três polos: Ginásio poliesportivo Aldemir Miranda da Silva, Orla Aratuá e em Baixa do Meio.

A programação inicia nesta segunda-feira (20) com a abertura do Festival de Quadrilhas Juninas do Rastapé, no ginásio poliesportivo Aldemir Miranda da Silva, no centro de Guamaré com a apresentação das escolas rurais do Centro Darcy Ribeiro a partir das 18h. O Festival de Quadrilhas vai entregar um total R$ 15 mil reais em premiações para as campeãs.

Confira a programação completa, Rastapé em Guamaré! Toda a população está convidada para participar dessa linda festa, venha e traga a sua família!