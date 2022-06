“Você já ouviu falar em paixão à primeira vista? Assim foi quando pisei em Guamaré pela primeira vez”. Disse Andrezza Karla

Vontade, coragem e humildade talvez sejam as três palavras que melhor podem descrever, a primeira impressão que tive até o presente momento como cidadão e imprensa local da nova secretária de turismo do município, Andrezza Karla.

Fico aqui na torcida juntamente com a população, que o turismo de Guamaré possa de fato ser fomentado em tempo.

Feliz por ter aceitado o convite do prefeito Arthur Teixeira, a nova secretária escreveu em seu instagram que estava muito feliz nesse novo desafio.

Eis a publicação:

Olá pessoal.

Estou muito feliz e quero compartilhar aqui sobre o novo desafio profissional que decidi abraçar. Após 25 anos dedicados a hotelaria e a divulgar o Rio Grande do Norte em eventos e feiras do turismo no Brasil e pelo mundo afora, fui convidada a ingressar no setor público e aceitei. A partir de agora assumo a Secretaria de Turismo do belíssimo município de Guamaré.

Estarei dedicada à construção e consolidação desse incrível destino turístico repleto de belezas naturais exuberantes, quase inexploradas. Foi essa a missão que me foi dada pelo prefeito Arthur Teixeira.

Você já ouviu falar em paixão à primeira vista? Assim foi quando pisei em Guamaré pela primeira vez.

Andrezza Karla – Secretária de Turismo