“Você seria um bom bate esteira”, disse Mozaniel ao blogueiro

Após a sessão ordinária da Câmara Municipal dessa terça-feira, tive a oportunidade de conversar com o ex-prefeito Mozaniel Rodrigues. Ele visitava o gabinete do vereador Gustavo Santiago, oportunidade que aproveitou para prestigiar a sessão.

Conversei durante alguns minutos com um vaqueiro politico, um homem sereno de coração despido de qualquer vaidade. Entre uma prosa e outra, conversamos sobre as eleições deste ano, mas não faltou tempo para falar sobre a vaquejada, esporte que está no seu DNA.

Convidou-me para participar de uma vaquejada, depois que passar essa pandemia, claro, e de me roubou um sorriso largo, quando me disse em tom de brincadeira: “você seria um bom bate esteira”.

Eu disse que não tinha cavalo, ele disse sem problemas… Você corre no cavalo Santiago. O animal bom de disputa pertence a Arthur, filho do vereador Gustavo, amante da vaquejada.

Aproveitei a oportunidade ímpar e consegui marcar uma entrevista com o pré-candidato a prefeito as eleições deste ano.

Aqui pra gente: vou fazer perguntas que todo mundo gostaria de fazer.

E valeu o boi!

