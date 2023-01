Volta do PT: Municípios do RN já sofrem queda da arrecadação e não descartam demissões

Voltou a era PT de quedas sequenciais do FPM. Lula dizia que não precisavam de prefeitos, municípios sem dinheiro para pagar suas obrigações, atrasavam até energia.

Se a Confederação Nacional dos Municípios não agir será um Triste retorno.

Em outros casos nas cidades que houve redução de FPM pela população, como ficará o repasse das câmaras que se baseou numa receita maior?

A situação é crítica. Em anos anteriores o Governo Bolsonaro suspendeu as reduções.

Porém, agora com o retorno delas, as demissões serão inevitáveis. Isso é ainda menos qualidade no serviço público.

É só a patota que votou em Lula fazer o L. Blog do GN