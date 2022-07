“Votarei de cabo a rabo nos candidatos de Hélio e Arthur nas eleições deste ano” Disse Manú

O vereador Manú de Nascimento (MDB) está em seu primeiro mandato, e como representando do povo na casa do povo, o filho de Nascimento tem trabalhado para cumprir seu papel, sendo um elo entre o povo e a o poder executivo, para que as reivindicações da população sejam atendidas em tempo.

Na ultima vez que tive oportunidade de conversar com o vereador, percebi um politico feliz e descontraído. Fui ousado, e fiz uma pergunta que muitos gostariam de fazer. Quais eram seus candidatos para as eleições deste ano, para presidente, senador, deputados federal e estadual, e governador?

Manú respondeu na bucha, sem arrodeio… “Meus candidatos para as eleições deste ano serão os mesmos candidatos do governo. Em quem o governo decidir apoiar, eu e minha base seguiremos a mesma chapa. Faço parte de um grupo politico, tenho cara e lado, portanto, em quem Arthur e o líder politico Hélio apoiarem, eu o seguirei. Eu vou usar as palavras de Garibaldi… Votarei de cabo a rabo”. Disse Manú.

Nota do Blog

Há quem afirme que as eleições deste ano irão anteceder à disputa política de 2024, sendo um termômetro eleitoral, quando vai estar em jogo o cargo de prefeito e vereador, daí a boa mobilização desde ano pode ser importante para chegar bem nessa disputa política na próxima eleição.

Com essa decisão do vereador Manú de Nascimento, acreditamos que certamente os demais vereadores da base do governo, sigam o mesmo entendimento.

Arthur e Hélio devem apresentar ao seu grupo politico nos próximos dias a chapa do governo.

Em quem irão apoiar para as eleições deste ano para presidente, senador, deputados federal e estadual, e governador.