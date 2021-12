“Vou responder as injustiças com trabalho”, declarou o prefeito Arthur Teixeira

A matéria que trago mais abaixo foi publicada pelo blog Celso Amâncio e o blog Guamaré em Dia republica, se solidarizando com o prefeito Arthur e seus familiares.

Penso que não tem gestor irretocável, que não possa receber uma crítica, mas quando o debate sai das searas política e administrativa, o discurso perde o sentido, até porque em nada soma na melhoria de vida de um povo.

Guamaré: “As pessoas vão ter a oportunidade de conhecer o Arthur prefeito”

Em cada encontro com lideranças, políticos e até mesmo com as pessoas mais simples de Guamaré, o novo prefeito Arthur Teixeira convence em poucas palavras, que o voto de confiança da população de sua cidade será correspondido à altura. “As pessoas vão ter a oportunidade de conhecer o Arthur prefeito”, costuma repetir o gestor.

Em dezesseis dias de governo, Arthur não se intimida com os ataques pessoais à sua família, que em alguns casos, vêm ultrapassando os limites do debate político e do campo administrativo. “Nada disso me abala, sou um homem de muita fé e vou responder as injustiças com trabalho”, declarou.

Neto do ex-prefeito França, filho de Auricélio, que também teve a oportunidade de administrar a cidade, Arthur tem tudo para seguir os passos do avô e do pai e realizar um governo de avanços, inovações e conquistas para Guamaré, Baixa do Meio e as comunidades.

Por enquanto, sobram expectativas e algumas cobranças da classe política, onde cabe paciência e respeito, ao tempo que Arthur precisa para montar a sua engrenagem e colocar a locomotiva para andar no seu ritmo, algo muito natural de quem assume o peso de uma caneta cheia de tinta e do assento da cadeira de prefeito.

E o prefeito Arthur não precisa ter pressa, está administrando um município que apesar de alguns problemas e das dívidas sociais da gestão com a população, tem avanços para comemorar, graças ao legado construído, sob a liderança do seu tio e líder político, Hélio Willamy, vencedor das últimas doze eleições, onde esteve como protagonista nos pleitos estadual e municipal.

Arthur: legado na política de honradez do avô e do pai, Auricélio Teixeira