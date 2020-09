Walter Alves declara apoio ao pré-candidato a prefeito de Macau Dr. Zé Antônio

O vice-líder da bancada do MDB na Câmara, e presidente estadual do partido, deputado federal Walter Alves, se reuniu nesta segunda-feira (1°) com o ex-prefeito prefeito de Macau, e pré-candidato a prefeito, Drº Zé Antônio, para tratar de pleitos para o município salineiro.

Na pauta, não faltou à boa prosa com um cafezinho sobre as eleições deste ano que promete ser uma das mais acirrada da história de Macau. Walter declarou apoio à pré-candidatura de Zé, e disse que a cidade está com saudade do prefeito do povo.

Há quem afirme que esta união partidária poderá indicar o vice do MDB para compor a chapa com Zé Antônio (DEM). Que rufem os tambores e que soem os clarins, o doutor tá chegando.

